Мелитополь из-за дождя ушел под воду: затонули часть улиц и АЗС (видео)

Сильные ливни в Мелитополе за считанные часы превратили город в Венецию.

Отмечается, что в центральной части города ливнеотводы справились с потоком воды и дороги сухие, а вот места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей просто утонули.

Издание показывает, во что превратился, в частности перекресток улиц Гетманской и Александра Невского.

Аналогичная ситуация и в некоторых дворах жилмассива, где, кстати, еще не ремонтировались дворы. В частном секторе с грунтовой дорогой вообще произошла катастрофа. Там дороги превратились в грязевые потоки.