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Мелитополь из-за дождя ушел под воду: затонули часть улиц и АЗС (видео)

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Мелитополь, Среда 02 июня 2021 11:50
Мелитополь из-за дождя ушел под воду: затонули часть улиц и АЗС (видео) Непогода в Мелитополе натворила много беды (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сильные ливни в Мелитополе за считанные часы превратили город в Венецию.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Отмечается, что в центральной части города ливнеотводы справились с потоком воды и дороги сухие, а вот места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей просто утонули.

Издание показывает, во что превратился, в частности перекресток улиц Гетманской и Александра Невского.

Аналогичная ситуация и в некоторых дворах жилмассива, где, кстати, еще не ремонтировались дворы. В частном секторе с грунтовой дорогой вообще произошла катастрофа. Там дороги превратились в грязевые потоки.

Как мы ранее писали, в Киеве после сильного ливня 30 мая вечером, затопило улицу Стеценко. В водной ловушке оказался водитель на BMW.

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