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Мелітополь через дощ пішов під воду: затонула частина вулиць і АЗС (відео)

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Мелітополь, Середа 02 червня 2021 11:50
Мелітополь через дощ пішов під воду: затонула частина вулиць і АЗС (відео) Негода в Мелітополі накоїла багато біди (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сильні зливи в Мелітополі за лічені години перетворили місто на Венецію.

Про це повідомляє видання "РИА Мелітополь".

Відзначається, що в центральній частині міста зливовідводи впоралися з потоком води і дороги сухі, а ось місця, які традиційно підтоплює під час сильних дощів просто потонули.

Видання показує, на що перетворилося, зокрема перехрестя вулиць Гетьманської та Олександра Невського.

Аналогічна ситуація і в деяких дворах житлового масиву, де, до речі, ще не ремонтувалися двори. У приватному секторі з грунтовою дорогою взагалі сталася катастрофа. Там дороги перетворилися на грязьові потоки.

Як ми раніше писали, в Києві після сильної зливи 30 травня ввечері, затопило вулицю Стеценка. У водній пастці опинився водій на BMW.

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