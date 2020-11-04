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Мелания Трамп в день выборов угодила в громкий скандал из-за внешнего вида

Автор: Светлана Мащенко

Меланию Трамп раскритиковали американцы за неуважение к ним

Мелания Трамп на выборы в США пришла без маски и попала в скандал. Первая леди приехала на избирательный участок в Палм-Бич, Флорида, чтобы проголосовать.

В свое оправдание за отсутствие средства защиты от COVID-19 Мелания может привести только то, что она, ее супруг Дональд Трамп и их 14-летний сын Бэррон уже переболели коронавирусом.

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Мелания сказала журналистам, что чувствует себя "прекрасно" и посоветовала соотечественникам беречь свое здоровье.

Тем не менее американские СМИ сочли игнорирование маски проявлением неуважения со стороны миссис Трамп.

"Она вопиющим образом игнорировала ношение масок, социальное дистанцирование и другие научные и медицинские протоколы, направленные на смягчение распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Мелания Трамп в день выборов в США угодила в скандал из-за маски (видео: YouTube/WPTV News)

Отметим, что по последним данным коронавирусом в США переболели уже 9,47 млн человек, из них 233 тысячи умерло.

Напомним, что в США завершающий этап выборов президента. И скоро станет известно, останется ли Дональд Трамп на второй срок.

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