Меланія Трамп в день виборів потрапила у гучний скандал через зовнішній вигляд

Меланія Трамп на вибори в США прийшла без маски і потрапила у скандал. Перша леді приїхала на виборчу дільницю в Палм-Біч, Флорида, щоб проголосувати.

У своє виправдання за відсутність засоби захисту від COVID-19 Меланія може привести тільки те, що вона, її чоловік Дональд Трамп і їхній 14-річний син Беррон вже перехворіли на коронавірус.

Меланія сказала журналістам, що почувається "чудово" і порадила співвітчизникам берегти своє здоров'я.

З усім тим американські ЗМІ визнали ігнорування маски проявом неповаги з боку місіс Трамп.

"Вона кричущим чином ігнорувала носіння масок, соціальне дистанціювання і інші наукові і медичні протоколи, спрямовані на пом'якшення поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Меланія Трамп у день виборів в США потрапила в скандал через маску (відео: YouTube/WPTV News)

Зазначимо, що за останніми даними на коронавірус у США перехворіли вже 9,47 млн осіб, з них 233 тисячі померло.

Нагадаємо, що у США завершальний етап виборів президента. І скоро стане відомо, чи залишиться Дональд Трамп на другий термін.