У Мексиці народилася унікальна дівчинка: лікарі виявили у неї хвіст

Незвичайна дівчинка з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину. Батьки малюка абсолютно здорові й новонароджена також не викликала занепокоєння. Вони обоє - старше 20 років і в сім'ї є син, який народився раніше - без будь-яких відхилень. Сама вагітність протікала без ускладнень, і дитина з'явилася на світ доношеною.

Однак при огляді лікарі виявили у неї хвіст - 5,7 см. Він був м'яким, із загостреним кінчиком, покритий шкірою і тонкими волосками.

Доторкнутися до хвоста і навіть його трохи покрутити можна було - болю це не викликало. Але самостійно хвіст не рухався. Дівчинці одразу провели тест на реакцію – при легкому уколі відростка маля заплакала.

Фото: Jam Press

Новонародженій провели повне медичне обстеження та жодних відхилень не виявили – вона була абсолютно здорова. Сканування показало, що хвіст не був результатом проблем із хребтом.

Раніше були відомі випадки спинальної дизрафії, при якому відбувається неправильне формування хребта та можлива поява хвостоподібного відростка у нижній частині.

Фото: Jam Press

Перші кілька місяців лікарі спостерігали за відростком та виявили, що хвіст росте разом зі своєю власницею. За два місяці відросток збільшився на 0,8 см.

Медики вирішили видалити відросток і зробили дитині невелику операцію під місцевою анестезією. Операція пройшла успішно і дівчинку швидко виписали із лікарні.

Фото: Jam Press

Вчені відзначають, що подібні відростки поділяються на два типи - псевдохвости, які виглядають як хвости, але виникають через проблеми з хребтом або пухлинами.

А є і справжні хвости, які містять м'язи, кровоносні судини та нерви. У таких хвостах немає кісток. Саме такий хвіст і був у малечі з Мексики.

Справжні людські хвости зареєстровані у 195 випадках у всьому світі. Найдовша склав близько 20 см. Найчастіше хвости бувають у хлопчиків і кожна 17 дитина з хвостом страждає від порушень росту головного мозку або черепа.