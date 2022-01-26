Мексиканский тенор и украинское сопрано: уникальный концерт в Днепре

В Днепре ко дню влюбленных состоится уникальный концерт. На сцене выступит мексиканец Хесус Леон и талантливая днепрянка Анастасия Карпенко. К слову, Днепр станет первым городом, где представят эту уникальную программу! Затем ее покажут в Лос-Анджелесе и Вене.

Анастасия Карпенко, обладательница лирико-колоратурного сопрано, родилась 22 августа в 1997 году в музыкальной семье в Днепре.

"Я с детства активно выступала, исполняла небольшие роли в музыкальном театре, участвовала во многих конкурсах, среди которых Грант-при "Золотой голос Артека" и призовые места в конкурсе Б.Гмыри, "Золотая Лира", лауреат международных конкурсов. Потом обучалась хоровому дирижированию и сольному пению в Музыкальном училище при академии имени Глинки. В 2016 году выиграла грант от "Приватбанка" и начала обучение в венской консерватории в классе преподавателя Мельбы Рамос (бывшая солистка Метрополитен-опера)", - рассказывает Анастасия.

В 2022 году Анастасия дебютирует в партиях Адины в "Любовном напитке" и Джильды в "Риголетто" на венском оперном Фестивале и Фестивале бельканто в Италии, Клоринды в "Золушке" Россини и Оскара в опере "Бал-Маскарад" Верди (Театр У. Джиордано, Фоджиа, Италия).

Помимо многочисленных сольных концертов в Австрии и Украине, Анастасия занимается живописью, участвует в многочисленных выставках в галереях Австрии и Германии демонстрируя своё художественное дарование!

Мексиканский тенор Хесус Леон известен во всем мире, живет в Вене. Хесус учился в Оперной студии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в Solti Accademia di Bel Canto, в Бостонском оперном институте и был участником программы молодых артистов Доминго-Торнтона в опере Лос-Анджелеса. В Италии он обучался под руководством легендарной сопрано Миреллы Френи, которая предоставила ему стипендию Николая Гяурова.

Его репертуар включает произведения Беллини, Бизе, Доницетти, Гуно, Моцарта, Пуччини, Оффенбаха, Россини и Верди, выделяя Надира в "Охотниках за жемчугом", Ромео в "Ромео и Джульетте", Эльвино в "Сомнамбуле", Эдгардо в "Лючии ди Ламмермур", Гофмана в Сказки Гофмана, Париж в "Прекрасной Елене", Дука ди Мантова в "Риголетто" и Альфредо в "Травиате".

Леон был удостоен первой премии Венского международного музыкального конкурса в феврале 2020 года. Его отмеченный наградами концерт состоялся в сентябре 2020 года в Wiener Konzerthaus. Его интенсивная концертная деятельность привела его к Королевскому филармоническому оркестру в Королевском Альберт-холле, Бирмингемскому симфоническому залу, Барбакан-холлу, Вигмор-холлу, оркестру Верди в Милане и Orquesta Sinfonica de Mineria.