Мексиканський тенор та українське сопрано: унікальний концерт у Дніпрі

У Дніпрі до Дня закоханих відбудеться унікальний концерт. На сцені виступить мексиканець Хесус Леон та талановита дніпрянка Анастасія Карпенко. До речі, Дніпро стане першим містом, де представлять цю унікальну програму! Потім її покажуть у Лос-Анджелесі та Відні.

Анастасія Карпенко, володар лірико-колоратурного сопрано, народилася 22 серпня 1997 року у музичній сім'ї у Дніпрі.

"Я з дитинства активно виступала, виконувала невеликі ролі в музичному театрі, брала участь у багатьох конкурсах, серед яких Грант-прі "Золотий голос Артека" і призові місця у конкурсі Б. Гмирі, "Золота Ліра", лауреат міжнародних конкурсів. Потім навчалася хоровому диригуванню та сольному співу у Музичному училищі при академії імені Глінки. У 2016 році виграла грант від "ПриватБанку" і розпочала навчання у віденській консерваторії в класі викладача Мельби Рамос (колишня солістка Метрополітен-опера)", - розповідає Анастасія.

У 2022 році Анастасія дебютує в партіях Адини в "Любовному напої" та Джильди в "Ріголетто" на віденському оперному Фестивалі та Фестивалі бельканто в Італії, Клоринди в "Попелюшці" Росіні та Оскара в опері "Бал-Маскарад" Верді (Театр У. Джіордано, Фоджіа, Італія).

Крім численних сольних концертів в Австрії та Україні, Анастасія займається живописом, бере участь у численних виставках у галереях Австрії та Німеччини демонструючи свій художній дар!

Мексиканський тенор Хесус Леон відомий у всьому світі, живе у Відні. Хесус навчався в Оперній студії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, Solti Accademia di Bel Canto, в Бостонському оперному інституті і був учасником програми молодих артистів Домінго-Торнтона в опері Лос-Анджелеса. В Італії він навчався під керівництом легендарної сопрано Мірелли Френі, яка надала йому стипендію Миколи Гяурова.

Його репертуар включає твори Белліні, Бізе, Доніцеті, Гуно, Моцарта, Пуччіні, Оффенбаха, Россіні та Верді, виділяючи Надіра в "Мисливцях за перлами", Ромео в "Ромео і Джульєтті", Ельвіно в "Сомнамбулі", Едгардо в "Лючії ді Ламмермур", Гофмана в Казки Гофмана, Париж у "Прекрасній Олені", Дука ді Мантова в "Ріголетто" і Альфредо в "Травіаті".

Леон був удостоєний першої премії Віденського міжнародного музичного конкурсу у лютому 2020 року. Його відзначений нагородами концерт відбувся у вересні 2020 року у Wiener Konzerthaus. Його інтенсивна концертна діяльність привела його до Королівського філармонічного оркестру в Королівському Альберт-холі, Бірмінгемському симфонічному залі, Барбакан-холу, Вігмор-холу, оркестру Верді в Мілані та Orquesta Sinfonica de Mineria.