Механічний або автоматичний: лікар розповіла, який тонометр краще вибрати

Кожній людині вкрай важливо регулярно стежити за своїм артеріальним тиском, оскільки відхилення в будь-яку зі сторін від норми можуть мати серйозні і неприємні наслідки для здоров'я та навіть життя. Тому важливо вибрати правильним тонометр.

Про це розповіла кардіолог Наталя Федів в Instagram .

Який вибрати

За словами лікаря, для домашніх вимірювань варто вибирати автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр.

"Тонометр, як до прикладу термометра, повинен бути кожній аптечці, навіть якщо у вашій сім’ї ніхто немає підвищеного тиску", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, важливо лише дотримуватись правил вимірювання, адже це дозволить отримати точніші показники.

Чому прилад показує невірний тиск

Некоректні показники можуть виникати при накладанні манжета на одяг, треморі (тремтінні) кінцівок, вживанні міцної кави, чаю, курінні напередодні, розмові, наповненому сечовому міхурі, недостатньому відпочинку перед вимірювання.

Кардіолог каже, що при виборі моделі варто проконтролювати відповідність розміру манжети до об’єму плеча. Моделі на зап’ястя лікар рекомендує використовувати у якості варіанта для подорожей.



"Опція визначення аритмії є приємним бонусом сучасних апаратів, тому при виборі тонометра стане додатковою перевагою у виборі моделі", - написала лікар.

Перед вимінювання артеріального тисну вдома, необхідно: