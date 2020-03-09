Меган Маркл впечатлила откровенным признанием: подробности

Меган Маркл, которая известна своими смелыми взглядами на жизнь, продолжает бороться за гендерное и расовое равенство, используя всевозможные методы для распространения позитивных и вдохновляющих посланий.

В пятницу Меган посетила школу Роберта Клака в восточном Лондоне, где она призвала всех учеников поднимать настроение и поддерживать женщин не только в Международный женский день, но и круглый год.

Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

"Это должно происходить не только в воскресенье, не только в Международный женский день, но и в любой другой день. Важно всегда помнить, какую ценность приносят женщины",- сказала Маркл.

Также супруга принца Гарри отметила, что, вне зависимости от пола и цвета кожи, любой может высказывать, что он чувствует и думает, поскольку у каждого есть право голоса.

Маркл обратилась к мужчинам с просьбой ценить женщин, которые присутствуют в их жизни. "У вас есть мамы, сестры, подруги, девушки - защитите их. Убедитесь, что они чувствуют себя ценными и в безопасности", - написала Сассекская.

Напомним, что Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне. В соцсетях даже опубликовали соответсвующее видео, раскритиковав Сассекскую.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри вынуждены решать новые неприятности, ведь правительство Канады в ближайшие несколько недель намерено перестать предоставлять услуги охраны герцогам Сассекским.