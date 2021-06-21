Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочки

В День отца, 20 июня, Меган пришла к ведущим радио-шоу NPR Morning Edition Sunday. В разговоре с продюсером Самантой Балабан герцогиня заявила, что теперь с гордостью может сказать своему сыну, что написала для него книгу.

Это история для детей, которая называется The Bench ("Скамейка"). Меган Маркл говорит, что Арчи очень любит книгу и с удовольствием ее слушает.

"Арчи очень любит эту книгу, у него ненасытный аппетит к книгам. Когда мы постоянно читаем ему книгу, он говорит: "Еще, еще и еще, и теперь я могу сказать: "Мама написала книгу для тебя, это потрясающе", - отметила экс-актриса.

В художественном произведении заложена история любви отца к сыну, поэтому дата презентации - День отца - несет особую символику.

Скриншот: Книга, написанная Меган Маркл для сына Арчи

Скамейка тут означает особое сентиментальное место, где отец может проводить время вместе с сыном.

Книга была опубликована 8 июня издательством Random House Children's Books. Она стоит 8 фунтов стерлингов (около 300 грн).

Меган также отметила, что, читая книгу, каждый внимательный читатель может заметить трогательные отсылки, которые там спрятаны. Это рисунок ее любимого цветка, и любимого цветка мамы Гарри - принцессы Дианы (незабудки).