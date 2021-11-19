Меган Маркл впервые за долгое время показала подросшего сына: рыженький, как папа

На милом снимке Арчи Харрисон стоит в курятнике с корзиной в руках и наблюдает, как птицы клюют корм.

Поскольку Меган и Гарри не любят афишировать свою персональную жизнь, лицо мальчика они не показали.

Но по снимку видно, что малыш унаследовал густую рыжую шевелюру отца.

Интересно, что герцоги Сассекские поспособствовали спасению цыплят от гибели. Они также построили домик для кур, которому дали название "Archie's Chick Inn" в честь первенца.

Скриншот видео: Арчи Харрисон, сын Меган Маркл и принца Гарри

Меган в интервью рассказала, как им с принцем Гарри живется в Калифорнии. Она говорит, что мужу нравится теплый климат южного побережья.

Для справки:

Малыш Арчи появился на свет 6 мая 2019-го года в Великобритании. Осенью того же года Меган и Гарри покинули Туманный Альбион, перебравшись в Канаду, а оттуда в США.

С лета 2020-го супруги живут на родине герцогини - в Калифорнии. А 4 июня 2021-го у них родилась дочь Лилибет Диана.