Меган Маркл вперше за тривалий час показала сина Арчі та доньку Лілібет на милому фото

На світлині вона позує з сином Арчі, якому в травні виповниться 6 років, а також з 3-річною донькою Лілібет.

Для нового фото Маркл обрала безпрограшний лук у стилі кежуал - сині джинси й білу сорочку, а також доповнила образ солом'яним капелюхом з широкими полями. Схожий головний убір можна побачити і на її доньці. Синові принца Гаррі вибрали традиційний образ на прогулянку: сірі джинси, лонгслів, а також кросівки.

Знімок був зроблений у саду, під час прогулянки Меган з дітьми. Син зворушливо обіймає маму за ногу, а донечку Лілібет дружина принца Гаррі тримає на руках.

"Кожен день - історія кохання", - підписала вона зворушливе фото.

Зазначимо, що Меган і Гаррі вкрай рідко публікують фото своїх дітей у соцмережах, оскільки намагаються зберегти приватність життя сина і дочки. Практично на всіх знімках малюки сфотографовані так, щоб не було видно їхніх облич.



Меган Маркл із двома дітьми (фото: instagram.com/meghan)

Меган і Гаррі разом із двома дітьми з 2020 року живуть у США. Вони мають непрості стосунки з іншими представниками королівської родини після того, як відмовилися від своїх обов'язків.

Меган не була на батьківщині принца Гаррі з 2022 року. Востаннє вона приїжджала туди на похорон Єлизавети II у вересні 2022-го.

До слова, 43-річна Меган на початку 2025 року після тривалої паузи повернулася в соцмережі під ніком "meghan". Раніше вона вже мала сторінку в Instagram, доки не стала частиною королівської сім'ї у 2018 році.

Нещодавно вона випустила своє шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix. Однак його вже встигли розкритикувати в мережі.



Меган Маркл і Гаррі (фото: instagram.com/meghan)

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