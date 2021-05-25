UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Меган Маркл возник риск родить преждевременно

Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл может родить преждевременно из-за высокого уровня стресса, связанного со скандальными интервью, а также взаимными обвинениями, которыми она и принц Гарри в последнее время обмениваются с членами британской королевской семьи.

Об этом пишет The Sun.

Сейчас Меган ждет появления на свет второго ребенка. У них с принцем Гарри должна родиться дочка в конце июня. Но инсайдеры говорят, что 39-летняя невестка королевы Елизаветы II может стать мамой раньше срока.

"Фактически это может случиться в любой ближайший момент", - цитирует инсайдера таблоид.

Отметим, что еще месяц назад Меган сфотографировали с сыном принцем Арчи, которому 6 мая исполнилось два года. Малыша она несла на руках несмотря на внушительный живот.

Фото: Беременную Меган Маркл сняли на фото в апреле (twitter.com/SparkleMeghan)

Сейчас Меган и Гарри живут в Калифорнии, откуда родом экс-актриса. В США они перебрались около года назад после разрыва с королевской семьей.

Напомним, что в интервью Опре Уинфри Меган заявила, что столкнулась с проявлениями расизма в королевской семье, и даже думала о самоубийстве.

Позже принц Гарри также в одном из подкастов заявил, что в королевской семье детей воспитывали неправильно, фактически обвинив бабушку королеву Елизавету II и отца принца Чарльза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Меган Маркл