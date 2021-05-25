У Меган Маркл виник ризик народити передчасно

Зараз Меган чекає появи на світ другої дитини. У них з принцом Гаррі має народитися дочка в кінці червня. Але інсайдери кажуть, що 39-річна невістка королеви Єлизавети II може стати мамою раніше терміну.

"Фактично це може статися в будь-який найближчий момент", - цитує інсайдера таблоїд.

Відзначимо, що ще місяць тому Меган сфотографували з сином принцом Арчі, якому 6 травня виповнилося два роки. Малюка вона несла на руках незважаючи на великий живіт.

Фото: Вагітну Меган Маркл зняли на фото в квітні (twitter.com/SparkleMeghan)

Зараз Меган і Гаррі живуть в Каліфорнії, звідки родом екс-актриса. У США вони перебралися близько року тому після розриву з королівською сім'єю.