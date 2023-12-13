Меган Маркл та принца Гаррі визнали одними з найбільших невдах Голлівуду: в чому причина

Меган Маркл та принца Гаррі визнали найбільшими невдахами Голлівуду

Принца Гаррі та Меган Маркл названо одними з найбільших невдах року в Tinsel Town. Журнал опублікував свій огляд за 2023 рік, відзначаючи тих, хто тріумфував, і відзначаючи тих, хто, м’яко кажучи, не влучив у ціль.

Серед 11 вибраних претендентів, які отримали поразку, були герцог і герцогиня Сассекські, яких висміювали за їхній «плаксивий документальний фільм Netflix, плаксиву біографію та інертний подкаст Меган.

Ставлення до них було далеко не чудовим, у публікації говорилося, що пара втекла від церемоніальної державної служби, щоб заробити на своєму статусі знаменитості в Штатах, але не вдалося.

Меган Маркл та принц Гаррі визнані головними невдахами Голлівуду (фото: Getty images)

Як, відомо, на початку 2023 року королівська пара представила документальний серіал "Гаррі та Меган", а згодом принц Гаррі випустив біографію "Запасний", яка посварила його з усією родиною. Дійшло навіть до того, що по приїзду додому, Гаррі вимушений ночувати у готелях.

Річ в тому, що в обох проєктах прозвучало багато резонансних звинувачень на адресу членів королівської родини, а також розповідей про переслідування з боку преси та ментальні проблеми.

Також відомо, що сервіс Spotify розірвав контракт з герцогом та герцогинею, після чого один із представників компанії назвав Меган та Гаррі "шахраями".

Гаррі та Меган відмовилися від життя, яке пов’язує їх з державною службою, щоб заробити на своєму статусі знаменитостей у США, але не вийшло.

Цього року родина Сассекських отримала багато критики на свою адресу, їх часто висміювали та копіювали їхні дії у фільмах, мультиках та часто обговорювали їхні невдачі у пресі. Тож, через свої ж дії Меган та Гаррі очолили список невдах.

Меган Маркл та принц Гаррі визнані головними невдахами Голлівуду (фото: Getty images)