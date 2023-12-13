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Меган Маркл и принца Гарри признали одними из величайших неудачников Голливуда: в чем причина

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Меган Маркл и принца Гарри признали главными неудачниками в Голливуде из-за их фильма на Netflix. Точнее, из-за плаксивости в сюжете.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Меган Маркл и принца Гарри признали величайшими неудачниками Голливуда

Принц Гарри и Меган Маркл названы одними из самых больших неудачников года в Tinsel Town. Журнал опубликовал свой обзор за 2023 год, отмечая тех, кто торжествовал, и отмечая тех, кто, мягко говоря, не попал в цель.

Среди 11 избранных претендентов, получивших поражение, были герцог и герцогиня Сассекские, которых высмеивали за их «плаксивый документальный фильм Netflix, плаксивую биографию и инертный подкаст Меган.

Отношение к ним было далеко не прекрасным, в публикации говорилось, что пара сбежала от церемониальной государственной службы, чтобы заработать на своем статусе знаменитости в Штатах, но не удалось.

Меган Маркл и принц Гарри признаны главными неудачниками Голливуда (фото: Getty images)

Как известно, в начале 2023 года королевская пара представила документальный сериал "Гарри и Меган", а впоследствии принц Гарри выпустил биографию "Запасной", которая поссорила его со всей семьей. Дошло до того, что когда он приезжает домой Гарри вынужден ночевать в гостиницах.

Дело в том, что в обоих проектах прозвучало много резонансных обвинений в адрес членов королевской семьи, а также рассказов о преследованиях со стороны прессы и ментальных проблем.

Также известно, что сервис Spotify расторг контракт с герцогом и герцогиней, после чего один из представителей компании назвал Меган и Гарри "мошенниками".

Гарри и Меган отказались от жизни, которая связывает их с государственной службой, чтобы заработать на своем статусе знаменитостей в США, но не получилось.

В этом году семья Сассекских получила много критики в свой адрес, их часто высмеивали и копировали их действия в фильмах, мультиках и часто обсуждали их неудачи в печати. Из-за своих действий Меган и Гарри возглавили список неудачников.

Меган Маркл и принц Гарри признаны главными неудачниками Голливуда (фото: Getty images)

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Меган МарклПринц Гарри