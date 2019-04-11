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Меган Маркл шокировала заявлением о предстоящих родах

STYLERПерсоны    11.04.2019 - 18:55
Меган Маркл шокировала заявлением о предстоящих родах
Меган Маркл спрячет ребенка от публики (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри после родов хотят насладиться семейным счастьем

Меган Маркл и Принц Гарри, к которым ныне приковано внимание всей мировой общественности, приняли решение нарушить традицию торжественного появления на пороге больницы спустя несколько часов после рождения первенца, как это делала Кейт Миддлтон, а ранее принцесса Диана. Об этом сообщают западные таблоиды.

Герцоги Сассекские очень дорожат своей личной жизнью и хотят насладиться счастьем, не привлекая излишнее внимание прессы, после рождения ребенка.

К слову, Меган решила нарушить традицию родов в больнице, которую установила ее покойная свекровь принцесса Диана. Герцогиня будет рожать дома, как когда-то делала бабушка Гарри королева Елизавета.

Кроме того Меган и Гарри заявили, что новость о рождении их первенца некоторое время будет храниться в тайне от общественности.

Меган Маркл шокировала заявлением о предстоящих родах

Меган Маркл спрячет ребенка от публики (фото: GettyImages)

"Их королевские высочества приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут случая поделиться волнующей новостью со всеми, но лишь после того, как у них будет возможность отпраздновать это событие в качестве новой семьи", - сказано в сообщении.

К слову, лучшая подруга Меган Маркл Серена Уильямс случайно назвала пол ее будущего ребенка.

Ранее мы также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри завели себе аккаунт в социальной сети Instagram, несмотря на запреты королевы Елизаветы II.

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