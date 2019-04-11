Меган Маркл шокувала заявою про майбутні пологи

Меган Маркл сховає дитину від публіки (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі після пологів хочуть насолодитися сімейним щастям

Меган Маркл і Принц Гаррі, до яких нині прикута увага всієї світової громадськості, прийняли рішення порушити традицію урочистої появи на порозі лікарні через кілька годин після народження первістка, як це робила Кейт Міддлтон, а раніше принцеса Діана. Про це повідомляють західні таблоїди.

Герцоги Сассекські дуже дорожать своїм особистим життям і хочуть насолодитися щастям, не привертаючи зайвої уваги преси, після народження дитини.

До речі, Меган вирішила порушити традицію пологів у лікарні, яку встановила її покійна свекруха принцеса Діана. Герцогиня буде народжувати вдома, як колись робила бабуся Гаррі королева Єлизавета.

Крім того Меган і Гаррі заявили, що новина про народження їх первістка деякий час буде зберігатися в таємниці від громадськості.

Меган Маркл сховає дитину від публіки (фото: GettyImages)

"Їх королівські високості взяли особисте рішення зберігати інформацію про народження дитини в таємниці. Герцог і герцогиня з нетерпінням чекають випадку поділитися хвилюючою новиною з усіма, але лише після того, як у них буде можливість відсвяткувати цю подію в якості нової сім'ї", - сказано в повідомленні.

До речі, найкраща подруга Меган Маркл Серена Вільямс випадково назвала стать її майбутньої дитини.

Раніше ми також повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі завели собі аккаунт в соціальній мережі Instagram, незважаючи на заборони королеви Єлизавети II.