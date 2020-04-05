Меган Маркл и принц Гарри сообщили печальное известие: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри сообщили о некоторых неизбежных изменениях, которые произойдут в ближайшем будущем. Это, возможно, не скажется на качестве жизни супружеской пары, однако отдалит их от своих поклонников.

"Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать имя Sussex Royal для своей благотворительной организации, Instagram или веб-сайта", - прокомментировал представитель.

Отмечается, что в скором будущем и учетная запись Instagram, которая будет в качестве архива, и веб-сайт останутся онлайн, хотя будут неактивны. Кроме того, Гарри и Меган сделали еще один шаг, который ранее не был объявлен: они отключили комментарии, что автоматически скрыло все старые и не позволяет добавлять новые.

Несмотря на все это, в своем последнем сообщении герцог и герцогиня действительно поблагодарили фанатов, которые общались с ними в Instagram. В своем комментарии они написали: "Спасибо за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорого соединения с вами. Вы были великолепны!"

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка.

Мы писали, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

А также о том, что Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл и отняла пальму первенства.