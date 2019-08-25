Меган Маркл и принц Гарри хотят вернуть любовь общественности: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри, которых не так давно уличили во лжи, хотят восстановить репутацию и вернуть любовь общественности. Для этого королевская пара решила нанять нового секретаря.

Герцогиню Сассекскую все чаще обвиняют в самолюбовании и транжирстве, а принц Гарри кажется более раздражительным и угрюмым, нежели раньше. Чтобы спасти репутацию, было принято решение нанять на работу высокопоставленного дипломата Фиону Макилвэм.

По словам инсайдеров, у британки, действительно, впечатляющая карьера: уже в возрасте всего 35 лет она была назначена послом Великобритании в Албании в 2009 году, во время нарастающего общественного кризиса. Говорят, что тогда она мгновенно завоевала уважение местных политиков.

Фиона Макилвэм недавно закончила курс стратегического лидерства в Королевском колледже в Лондоне и, вероятнее всего, ей удастся оказать положительное влияние на королевскую пару.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Напомним, что Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи. Они публично ратуют за охрану природы, позволяют себе пользоваться частными самолетами, которые выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы.

Также Елизавета II установила новый запрет и осадила Меган Маркл.Теперь герцогине Сассекской не позволено носить джинсы.