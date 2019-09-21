Меган Маркл покинула Великобританию: что произошло

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, которая недавно так разозлила королеву Елизавету, что та запретила упоминать даже имя жены внука в своем присутствии, внезапно покинула Великобританию вместе со своим супругом принцем Гарри. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Выяснилось, что герцоги Сассекские отправились в Рим, чтобы присутствовать на свадьбе близкой подруги Меган Маркл – дизайнера Миши Нону. Миша Нону – близкая подруга герцогини Сассекской и недавно они вместе представили капсульную коллекцию для Smart Works. Дружат женщины уже много лет и неоднократно говорилось о том, что именно Миша Нону организовала первую встречу Меган Маркл и принца Гарри.

Свадьба Миши Нону запланирована на 18:00 на вилле Аурелия в Риме. Избранником известного дизайнера стал американский нефтяной магнат Майкл Хесс. После официальной церемонии на закате солнца планируется шикарный банкет для гостей.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Торжественное мероприятие собираются посетить также Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, актер Орландо Блум с певицей Кэти Перри. Из членов королевской семьи, кроме Меган Маркл и принца Гарри, прилетят также принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Всего на банкете ожидается не менее 300 гостей и вокруг виллы были приняты строгие меры безопасности для обеспечения конфиденциальности.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Своего маленького сына Арчи герцоги Сассекские в поездку не взяли и оставили его на помощниц. Тем более, что они улетели всего на несколько дней и совсем скоро им предстоит совместная поездка с сыном в Южную Африку.

Как сообщил источник, Меган Маркл и принц Гарри полетели в Рим обычным коммерческим рейсом, чтобы избежать разговоров.