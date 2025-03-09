Меган Маркл показала нове зворушливе фото 3-річної доньки Лілібет і принца Гаррі

Меган і Гаррі вкрай рідко публікують фото своїх дітей у соцмережах, оскільки намагаються зберегти приватність життя сина Арчі та доньки Лілібет.

У пості до Міжнародного жіночого дня герцогиня Сассекська поділилася кількома архівними знімками.

На одному з них вона ще маленькою позує разом з матір'ю Дорією Редлан. Меган Маркл з мамою (фото: instagram.com/meghan)

На іншому фото мати з донькою вже зображені в дорослому віці. Меган Маркл з мамою (фото: instagram.com/meghan)

Також Меган опублікувала знімок, на якому принц Гаррі ніжно колисає свою 3-річну донечку Лілібет. Принц Гаррі з донькою Лілібет (фото: instagram.com/meghan)

На ще одному кадрі британський принц обіймає дружину на пляжі.

"З Міжнародним жіночим днем! Святкуємо сильних жінок навколо нас та дівчат з мріями, які стануть жінками зі своїм баченням. А також дякуємо тим, хто надихає нас щодня", - написала вона. Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/meghan)

Нагадаємо, 4 березня на платформі Netflix вийшло кулінарне шоу Меган Маркл, під назвою "З любов’ю, Меган".

Хоча прем’єру шоу перенесли на кілька місяців, навряд чи його можна назвати довгоочікуваним.

Задовго до виходу серіал зібрав величезну кількість дизлайків і негативних коментарів.

Оцінки самих епізодів також не вражають. Багато хто звинуватив герцогиню в нарцисизмі, зазначаючи, що фокус на її особистості та життєвому досвіді затмив саму суть кулінарного контенту.

Крім того, критики звернули увагу на те, що багато рецептів, представлених у шоу, вже використовували інші блогери та кулінарні автори, що призвело до звинувачень у плагіаті та браку оригінальності.

Наразі рейтинг "З любов’ю, Меган" на Rotten Tomatoes складає лише 18 відсотків, а на IMDb шоу отримало 2,7 бала з 10.

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