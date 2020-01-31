У Меган Маркл нашлась "сестра-близнец": в сети показали фото

Меган Маркл, как оказалось, имеет двойника. 39-летняя Акиша Лэнд из Миссури как две капли воды похожа на герцогиню Сассекскую. Об этом ей говорят все друзья и знакомые. Американку на улицах даже путают с женой принца Гарри. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Жительница Миссури отметила, что стала похожей на Меган особенно, когда начала выпрямлять волосы.

"Меня сравнивают с ней довольно часто, и не только онлайн. Это происходит в церкви, в кинотеатре, в продуктовом магазине и других местах вне дома. Бывает, случайные люди подходят и говорят: "Вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на…" Я всегда смеюсь, прежде чем они закончат предложение, потому что я точно знаю, кого они имеют ввиду", - призналась Акиша.

Акиша не скрывает, что очень рада такому сходству с королевской особой, она считает Меган Маркл великолепной и очень красивой.

Двойник Меган Маркл Акиша Лэнд (фото: daily.mail)

"Я всегда шучу, чтобы кто-то обратился к ее людям и дал им знать, что я всегда готова заменить ее как двойник, если она не хочет идти на какие-либо мероприятия, куда ее приглашают", - шутит Акиша Лэнд.

Отметим, что Акише 39 лет, она воспитывает двоих детей и ведет Instagram, в котором публикует свои многочисленные фото. У ее аккаунта уже более 150 тысяч подписчиков, которые постоянно комментируют ее сходство с Меган Маркл.