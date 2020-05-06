Меган Маркл лишила принца Гарри ценной вещи: о чем речь

Меган Маркл очень не нравилось то, что ее муж принц Гарри увлекался охотой. В итоге герцог Сассекский сдался и оставил королевское хобби. При этом он продал эксклюзивные ружья ручной работы за 62 тысячи долларов.

Теперь коллекция какого-то богатого охотника пополнилась знатными экземплярами, которые изготовила английская компания James Purdey & Sons.

Стоит отметить, что ранее принц Гарри был заядлым охотником. Известно, что как-то раз он подстрелил буйвола, вес которого составлял около тонны. Гарри бросил охоту после рождения своего первенца Арчи, и этому могла поспособствовать Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Sun.

Знакомая королевской семьи 86-летняя зоолог Джейн Гудолл в интервью журналу Radio Times рассказала, что Гарри престал охотиться, потому что это не нравится Меган.

Интересно, что ружья Гарри продал около пяти месяцев назад, и покупатель не знал, кому они принадлежали. При этом знакомый нового владельца ружей рассказал, что он пришел в большой восторг, когда узнал, что ружьями ранее владел принц Гарри.

Напомним, что Меган Маркл разозлила отца премьер-министра Великобритании. Стэнли Джонсон отметил, что в браке "у руля" находится жена принца Гарри и именно она принимает все серьезные решения, включая переезд в США.