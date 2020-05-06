Меган Маркл позбавила принца Гаррі цінної речі: про що мова

Меган Маркл дуже не подобалося те, що її чоловік принц Гаррі захоплювався полюванням. У підсумку герцог Сассекський здався і залишив королівське хобі. При цьому він продав ексклюзивні рушниці ручної роботи за 62 тисячі доларів.

Тепер колекція якогось багатого мисливця поповнилася знатними екземплярами, які виготовила англійська компанія James Purdey & Sons.

Варто зазначити, що раніше принц Гаррі був завзятим мисливцем. Відомо, що одного разу він підстрелив буйвола, вага якого становила близько тонни. Гаррі кинув полювання після народження свого первістка Арчі, і цьому могла посприяти Меган Маркл. Про це повідомляє видання The Sun.

Знайома королівської сім'ї 86-річна зоолог Джейн Гудолл в інтерв'ю журналу Radio Times розповіла, що Гаррі перестав полювати, тому що це не подобається Меган.

Цікаво, що рушниці Гаррі продав близько п'яти місяців тому, і покупець не знав, кому вони належали. При цьому знайомий нового власника рушниць розповів, що він прийшов у великий захват, коли дізнався, що рушницями раніше володів принц Гаррі.

Нагадаємо, що Меган Маркл розлютила батька прем'єр-міністра Великобританії. Стенлі Джонсон зазначив, що у шлюбі "біля керма" знаходиться дружина принца Гаррі і саме вона приймає всі серйозні рішення, включаючи переїзд в США.