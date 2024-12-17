Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час показали нові фото з дітьми

На листівці представлено шість фото. На одному з них зафіксовано момент, коли діти разом із домашніми улюбленцями біжать до своїх батьків, проте обличчя маленьких принца й принцеси залишаються прихованими.

Решта п'ять кадрів зосереджені на 40-річному принці Гаррі та його 43-річній дружині Меган, демонструючи моменти їхніх недавніх подорожей до Нігерії та Колумбії.

"Від імені офісу принца Гаррі і Меган, герцога і герцогині Сассекських, Archewell Productions і Archewell Foundation ми бажаємо вам дуже щасливих свят і радісного Нового року", - написано на листівці.

Зазначимо, що подружжя вкрай рідко ділиться фото своїх дітей. Востаннє вони показали сина та доньку у грудні 2022 року, коли на платформі Netflix вийшов документальний проєкт, присвячений парі.

Згідно з інформацією People, оприлюднена листівка є загальнодоступною. Для друзів і найближчих родичів герцоги Сассекські підготували інше, особисте послання, яке вони вирішили не публікувати у відкритому доступі.