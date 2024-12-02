Меган Маркл готує гучне повернення у 2025 році. Чим збирається займатися дружина принца Гаррі

Що відомо про повернення Меган Маркл

Так, джерела повідомляють, що на початку наступного року обраниця принца Гаррі запустить своє кулінарне шоу на Netflix. Воно буде присвячене не лише приготуванню їжі, а також садівництву та розвагам. Разом із цим нарешті відбудеться запуск довгоочікуваного бренду герцогині - American Riviera Orchard.

Усі ці події відбуваються на тлі спекуляцій щодо розвитку бренду Меган, що немов не все йде гладко. А тому вона готова вийти у світ та довести шанувальникам і критикам, що все у її приватному та публічному житті добре. Про бренд акторки повідомляли ще в березні, проте тоді в мережі почали сперечатися, хто ж допомагає Меган у створенні її продукту і хто входить до її команди.

"Я можу сказати вам, що вона є генеральним директором Riviera Orchard, тому всі чутки про те, що їй важко знайти генерального директора, є неправдивими", - заявив один із голлівудських інсайдерів.

Обраниця принца Гаррі збирається здивувати шанувальників вже наступного року (фото: Getty Images)

Маркл працює за межами фонду Archewell Foundation, який вона разом із Гаррі створила для запуску бренду. Деякі працівники цього фонду залучені до її проєкту, про що також повідомляли інсайдери.

Бренд American Riviera Orchard займається випуском подарункових кошиків, до складу яких складу, зокрема, входитимуть домашні джеми, лимони та інші приємності. Такі подарунки від Маркл отримували знаменитості, наприклад Кріс Дженнер і Трейсі Робінс, дружина генерального директора.

У березні Меган презентувала тизерний кліп для бренду, у якому постала під час приготування їжі. За словами інсайдерів, якщо Меган весь цей час зберігала мовчання, то лише тому, що вона продовжувала працювати над своїми підприємницькими справами. Проєкт Netflix і її бренд будуть презентовані одночасно у новому році.

"Це буде вдалий рік для Меган. Вона витратила багато часу на роботу за лаштунками, аби запустити проєкт у перші кілька місяців наступного року", - додав інсайдер.

Меган активно працює над власними проєктами (фото: Getty Images)

Як відомо, Маркл охоче користується порадами своїх впливових друзів, серед яких Клер Вейт Келлер - колишній дизайнер Givenchy, яка створила її весільну сукню та підписала велику угоду з Uniqlo, а також Вікторія Джексон - підприємиця у сфері макіяжу. Окрім того, обраниця Гаррі спілкується з іншими впливовими жінками, серед яких Гвінет Пелтроу.

Кулінарія завжди цікавила герцогиню Сассекську. Вона публікувала кулінарну книгу для збору коштів на допомогу тим, хто вижив під час пожежі в Гренфеллі - це було ще за часів її життя у Великій Британії. На початку цього місяця Маркл долучилася до святкової вечері в Каліфорнії, де були присутні афганські жінки.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл перебралися жити до США у 2020 році. Це сталося після того, як вони відмовилися від королівських обов'язків і виїхали з Британії. Разом із ними в їхньому приватному маєтку в Монтесіто мешкають донька Лілібет і син Арчі.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)