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Меган Фокс образила українок дивним жартом

Зірка пожартувала про "українських ляльок" (фото: instagram.com/meganfox)
Автор: Поліна Іваненко

Актриса та модель Меган Фокс потрапила у скандал. Вона образила українок невдалим жартом, через що їй довелося виправдовуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram зірки.

Що написала Фокс

У своєму Instagram зірка розмістила фото, на якому позує разом зі своїм обранцем Machine Gun Kelly. А поруч із ними посміхалися на камеру співачка Тейлор Свіфт та її обранець-спортсмен Тревіс Келсі.

В описі до світлини Фокс зазначила, що вона сильно змінилася та зовсім на себе не схожа. При цьому вона невдало пожартувала.

"Виявляється, це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я виглядала, ніби українська надувна лялька. Насправді ж, я виглядаю як одна з тих супердорогих силіконових секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії", - написала Фокс.

Допис Меган Фокс (скріншот)

Як на це реагує мережа

Слова про "українських ляльок" обурили коментаторів. Дивний жарт спричинив хвилю хейту. У коментарях юзери пишуть:

  • "Вам далеко до українських жінок"
  • "Дуже грубо з вашого боку так говорити про українських жінок, ось, як ви себе показали"
  • "Ще не пізно відредагувати допис".

Що Фокс відповіла на критику

Зірка побачила коментарі та вирішила відповісти на один з них. Вона спробувала виправдатися тим, що просто жартувала та вважає українок "гарячими".

Меган Фокс виправдалася за слова про українок (скріншот)

"Боже. Це не те, що я мала на увазі. Українські жінки гарячі і тому в моїй уяві надувні ляльки теж були б гарячими", - написала вона.

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