Meest открыл 1000 дополнительных отделений

Продолжают в Meest работать и над усовершенствованием самого процесса отправки. Сейчас отправить посылку без очередей и переплат можно через любое отделение Meest.

Упаковать ее можно дома, а заполнить декларацию и оплатить отправку заранее через сайт или мобильное приложение. Также дистанционно в приложение можно удалить уже созданную посылку, проверить на доступность время вызова курьера или получить поддержку оператора для решения любых вопросов.

Благодаря максимальной диджитализации процесса в самом отделении отправка занимает менее минуты, ведь никаких документов или дополнительных манипуляций уже не нужно.

Отделения Meest расположены в самых популярных местах: в придомовых магазинах, аптеках, строительных сетях, магазинах мобильной и бытовой техники, кредитных отделениях и на заправках. Это сделано для того, чтобы пользователи могли отправлять посылки или документы без отрыва от привычных дел - покупая продукты или лекарства или заправляя авто. Почти половина пунктов работают круглосуточно.

В частности, воспользоваться услугами отделений Meest можно в сетях супермаркетов "КОЛО", "Пчелка" и "Сім 23", на АЗС ОККО, Rodnik и Барс, в магазинах мобильных аксессуаров Z-Group и ЖЖУК, в сети супермаркетов "ЛеоКерамика" и других.

Сейчас доставка всех посылок между отделениями Meest и из отделения в почтоматы компании по Украине - бесплатная. Также на отделение и почтоматы Meest можно заказывать доставку из таких популярных интернет-магазинов, как Rozetka, "Эпицентр", "Мегаспорт", Comfy, Parfums, "Телемарт" и других.