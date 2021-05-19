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Meest відкрив 1000 додаткових відділень

Автор: Styler

Протягом травня мережа відділень компаній Meest в Україні збільшилась ще на 1000 пунктів. Наразі по країні працює понад 4000 відділень Meest.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Продовжують в Meest працювати й над удосконаленням самого процесу відправки. Зараз надіслати посилку через будь-яке відділення Meest можна без черг та переплат.

Запакувати відправлення можна вдома, а заповнити декларацію й сплатити відправлення заздалегідь через сайт або мобільний додаток. Також дистанційно через додаток можна видалити уже створену посилку, перевірити на доступний час виклику кур’єра, або отримати підтримку оператора для розв'язання будь-яких питань.

Завдяки максимальній діджиталізації процесу у самому відділенні відправка займає менше ніж хвилину, адже жодних документів або додаткових маніпуляцій вже не потрібно.

Відділення Meest розташовані у найпопулярніших місцях: в магазинах біля дому, аптеках, будівельних мережах, книгарнях, магазинах мобільної та побутової техніки, кредитних відділеннях й на заправках. Це зроблено для того, щоб користувачі мали змогу відправляти посилки чи документи без відриву від звичних справ - купуючи продукти чи ліки або заправляючи авто. Майже половина пунктів працюють цілодобово.

Зокрема, скористатися послугами відділень Meest можна у мережах супермаркетів "Коло", "Пчелка" та "Сім 23", на АЗС ОККО, Rodnik та Барс, у магазинах мобільних аксесуарів Z-Group й ЖЖУК, у мережі будівельних супермаркетів "ЛеоКераміка" та інших.

Наразі доставка будь-яких відправлень між відділеннями Meest та з відділення у поштомати компанії по Україні - безкоштовна. Також на відділення та поштомати Meest можна замовляти доставку з таких популярних інтернет-магазинів, як Rozetka, "Епіцентр", "Мегаспорт", Comfy, Parfums, "Телемарт" тощо.

Meest - поштово-логістична група компаній, що веде свою діяльність більш ніж у 30 країнах світу. На українському ринку компанія розвиває власні мережі поштоматів та відділень, які зараз налічують понад 1500 автоматизованих пристроїв та понад 4000 відділень.

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