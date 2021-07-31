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Вместо медуз плавают дельфины: как изменился отдых на Азовском море

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Суббота 31 июля 2021 15:49
Вместо медуз плавают дельфины: как изменился отдых на Азовском море Фото: на Азовском море заметили дельфинов (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Украинцы могут выдохнуть, поскольку количество медуз на курортах Азовского моря уменьшилось. При этом отдыхающие стали чаще замечать дельфинов, которые плавают в прибрежных зонах.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Медуз стало меньше после того, как недавно прошли штормы. Благодаря этому туристы могут спокойно купаться в море. Также заметно уменьшилось и количество назойливых комаров.

В сети появилось видео, на котором видно, как отдыхающие радуются появлению дельфинов возле них.

На Азовском море заметили дельфинов (видео: YouTube)

Напомним, в Железном порту Херсонской области Дельфины устроили отдыхающим настоящее шоу. Они порезвились на мелководье, показывая черные спины туристам.

При этом на видео также было видно, как один дельфин поймал медузу и выбросил ее из воды.

Во втором случае, который также произошел на этом курорте, дельфин подплыл к лодке с отдыхающими. Животное выпрыгивало из воды, игралось и пыталось обогнать лодку под радостные возгласы людей.

Мы также писали о том, что дельфинов заметили в Одессе. Они приплыли близко к берегу и плескались в нескольких метрах от людей. Интересно, что животных не испугало присутствие нескольких десятков отдыхающих.

Туристы с большим удовольствием наблюдали за дельфинами пока те не исчезли с виду.

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Азовское море
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