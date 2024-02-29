Медсестри розповіли, яких помилок вони б уникали під час пологів

Занадто раннє отримання знеболення

Медсестра Сара Лавонн каже, що варто спробувати почекати, поки у вас не почнуться активні пологи.

"Якщо ви отримаєте епідуральну анестезію занадто рано, то ви не зможете повноцінно тужитись, тому пологи можуть бути довгими", - розповіла вона.

Також медсестра зазначила, що епідуральна анестезія може подовжити пологи, а іноді вона перестає діяти до кінця пологів.

Напруження тіла

Напруга є ще одним фактором, який може уповільнити ваші пологи.

"Під час пологів це прямо протилежне тому, що ви хочете робити. Вашій шийці матки буде важче розширюватися", - розповіла медсестра.

Варто намагатись розслабити все тіло, щоб пологи пройшли якомога легше.

Не рухатися під час переймів

Рух вашого тіла неймовірно важливий для народження дитини.

Зміна позиції є одним із найефективніших способів підтримувати прогресування пологів і впоратися з болем.

Змушують робити те, що ви не хочете

Медичні працівники розповіли, що жінки інколи скаржаться, що під час пологів вони відчували тиск. Ви ніколи не повинні відчувати знущання та не змушені робити те, чого ви не хочете робити.

Якщо немає надзвичайної ситуації, то у вас повинен бути час, щоб поспілкуватись з лікарем. Оскільки під час пологів може бути важко спілкуватися. Також потрібно щоб поруч був партнер, який вас підтримає.

Ображати персонал

Як би важко не було, варто вірити у те, що скоро все закінчиться, і ви народите прекрасну дитину. Не варто давати негативні оцінки діяльності медиків.

Варто розуміти, що критика на в адресу медичних працівників не прискорить процес.

Багато їсти

Перед пологами та під час них не можна їсти. Коли ви будете тужитись, то у вас може початися блювання. І чим більше ви з'їли за вечерею, тим сильніше і болісніше буде нудота.