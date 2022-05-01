Медсестра из Лисичанска лишилась ног и части руки: теперь она звезда соцсетей и вдохновляет других

У Оксаны нет двух ног выше колена, а также большинства пальцев на левой руке

27 марта Оксана с мужем шла домой. Они решили сократить путь, пройдя за речкой - дорогу девушка знала с детства.

"Зай, глянь!" - успела сказать Оксана до того, как прозвучал взрыв.

Оксана говорит, что упала лицом в землю, стало трудно дышать. Ноги болели и, казалось, провалились в яму.

Больницу обстреляли и закрыли еще в первые дни войны

Девушка рассказывает, что последний раз я вышла на работу в ночь на 3 марта.

"Наш больничный городок обстреляли. Все стекла вылетели. Нам перебили кислород и отопление. Детей в отделение никто не привозил, и нас отправили домой. Больше я не выходила на смены", - вспоминает Оксана.

В конце марта в Лисичанске нарастал гуманитарный кризис. С продуктами было туго, а детей кормить нужно.

Фото: Оксана Баландина с детьми (instagram.com/ksyucha_kareglaska)

В тот трагический день Оксана с мужем пошла за гуманитаркой, с которой помогали волонтеры. По дороге домой случилось самое страшное.

Проснулась утром и увидела, что нет ног

"Я шла немного впереди и увидела в земле торчащий снаряд. Муж шел сзади, болтал с другом. Я повернулась рассказать о своей находке - и тут же взлетела в воздух. Муж испугался, подбежал ко мне и начал перематывать кровоточащие конечности", - рассказывает медсестра.

Хотя скорая приехала быстро, медики не спускались к грунтовой дороге - ждали спасателей, которые бы вынесли девушку. В больницу она попала в критическом состоянии со значительной кровопотерей.

"Утром, 28 марта, выспавшись и отдохнув от операции, я увидела, что у меня нет ног. Врачам пришлось ампутировать их на верхнюю треть бедра. На левой руке у меня остался только большой палец", - говорит она.

Оксана не унывает и показывает свою реабилитацию в ТikTok

Когда все случилось, Оксана просила ее убить. Не хотела, чтобы дети увидели ее такой. Теперь же все иначе - жажда жизни вернулась.

"Благодаря поддержке родных, знакомых и незнакомых людей, у меня открылось второе дыхание. Я буду жить ради своей семьи", - рассказывает Оксана.

Сейчас девушка в Днепре. У нее начался курс реабилитации. Она старается, выполняет все упражнения. Учится держать баланс и равновесие в теле.

Ноги заживают после операции. Она уже накладывает компрессионные повязки, чтобы культя обретала правильную форму и можно было изготовить протезы.

После случившегося Оксана завела ТiкТок-аккаунт, где показывает миру свое новое тело и процесс восстановления.

Любимый муж - главная поддержка и опора Оксаны

Ее мужчина все дни находится с ней. Он не оставляет ее ни на минуту и во всем помогает.

"Мы сильные, мы справимся. Если Бог оставил тебя живой, значит так суждено", - говорит он.

Фото: Оксана Баландина с мужем (instagram.com/ksyucha_kareglaska)

Когда война закончится, Оксана хочет вернуться домой, в родной Лисичанск. А в скором времени она поедет в Германию, где пройдет еще один курс реабилитации и протезирования.

Помочь Оксане и ее семье можно на карту: 5168 7574 2749 3038 (Оксана Баландина)

Написать девушке можно в Instagram.