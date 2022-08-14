Медовый Спас - уже сегодня: что запрещено делать на Маковея, традиции и приметы

14 апреля христиане отмечают большой праздник первый Медовый Спас, который также называют Спас на воде, Мокрый Спас, Макотрус, или Маковея - в честь Семи святых мучеников братьев Маккавеев, которы во II веке до нашей эры отдали свои жизни за веру, и были казнены по приказу сирийского царя Антиоха Эпифана.
Православное название праздника - Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, и с этой даты, 14 августа, начинается Успенский пост, который длится до 27 августа.
Какие традиции празднования Маковея, что верующие обязательно должны сделать, и что строго запрещено в этот день - читайте в материале ниже.
Христиане в эту дату почитают память о византийской святыне - части Животворящего Креста Господня, на котором был распят Спаситель. Праздник установили в IX веке в Константинополе, так как именно здесь хранилась часть этого креста. Ежегодно в этот день часть святыни приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления от болезней.
Также 14 августа - день памяти ветхозаветных Макавейских мучеников, которые жили в Иудее (Израиль). В то время Антиох Эпифан проводил жесткую эллинизацию населения. Братья не желали поклоняться чужим языческим идолам, и подняли восстание. Именем самого активного участника сопротивления Иуды Макавея (макавей от арамейского - "молот") и было названо их восстание.
Изображение Иуды Макавея на картине Livro do Armeiro-Mor 1509 года (фото:Lisboa: Academia Portuguesa da História. Litogr. Nacional)
Вот и получилось, что имя Макавея позже было адаптировано на землях Украины как Маковей. Кстати, согласно народной традиции, накануне праздника нужно приготовить особые букеты-обереги маковейчики, состоящие из многих растений - мяты, чебреца, календулы. Каждое - имеет свое, присущее лишь ему "магическое" значение. Все растения вместе с несколькими головками мака принято освящать в церкви.
Букет на праздник Маковея (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)
А вот название Медовый Спас у праздника объясняется тем, что в это время в августе наступает период сбора меда из ульев. Для тех, у кого есть своя пасека необходимо посвятить ульи для лучшего урожая в следующем году.
Шулики - паляниця с маком и медом (фото:uk.wikipedia.org)
Ранее мы рассказывали о том, что надо успеть к Яблочному и Ореховому Спасу, и что освящать в храмах.
А также перед этим мы писали, какие православные праздники будут отмечаться в августе 2022 года.