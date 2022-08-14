Медовый Спас - уже сегодня: что запрещено делать на Маковея, традиции и приметы

История праздника и традиции. Почему Медовый Спас называют Маковей

Христиане в эту дату почитают память о византийской святыне - части Животворящего Креста Господня, на котором был распят Спаситель. Праздник установили в IX веке в Константинополе, так как именно здесь хранилась часть этого креста. Ежегодно в этот день часть святыни приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления от болезней.

Также 14 августа - день памяти ветхозаветных Макавейских мучеников, которые жили в Иудее (Израиль). В то время Антиох Эпифан проводил жесткую эллинизацию населения. Братья не желали поклоняться чужим языческим идолам, и подняли восстание. Именем самого активного участника сопротивления Иуды Макавея (макавей от арамейского - "молот") и было названо их восстание.

Изображение Иуды Макавея на картине Livro do Armeiro-Mor 1509 года (фото:Lisboa: Academia Portuguesa da História. Litogr. Nacional)

Вот и получилось, что имя Макавея позже было адаптировано на землях Украины как Маковей. Кстати, согласно народной традиции, накануне праздника нужно приготовить особые букеты-обереги маковейчики, состоящие из многих растений - мяты, чебреца, календулы. Каждое - имеет свое, присущее лишь ему "магическое" значение. Все растения вместе с несколькими головками мака принято освящать в церкви.

Букет на праздник Маковея (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)

А вот название Медовый Спас у праздника объясняется тем, что в это время в августе наступает период сбора меда из ульев. Для тех, у кого есть своя пасека необходимо посвятить ульи для лучшего урожая в следующем году.

Что нужно сделать на Медовый Спас

Верующие посещают храмы, где освящают мед нового урожая, мак, воду и букеты маковейчики. При этом мед принято оставлять в церкви, а цветы и головки мака несут домой и кладут за образа, хранят до весны, после чего рассеивают по огороду.

Считается, что если искупаться в водоеме 14 августа, то вода придаст больше сил и здоровья, может исцелить от болячек. Отметим, что после этого дня купаться уже запрещалось.

Также есть такая особенность, связанная с завтраком - верующие утром не должны ничего есть до тех пор, пока не выпьют святой воды.

На Медовый Спас было принято печь медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки с маком, а обрядовой едой являются "шулики", или "ломанцы".

Шулики - паляниця с маком и медом (фото:uk.wikipedia.org)

Что запрещено в этот праздник

Строгий запрет в эту дату связан с уборкой в доме и любой другой тяжелой работой по хозяйству.

Также запрещается стирать и шить.

Как уже говорилось выше, после 14 августа купаться в водоемах считалось особо опасной затеей - суеверные считали, что после Маковея повышается риск заболеть после таких водных процедур, или даже утонуть.

На Медовый Спас 14 августа начинается Успенский пост, поэтому для верующих в рационе появляются ограничения на рыбные и мясные блюда.

Ссоры и ругань в этот праздник считалось весьма дурной приметой.

Основные приметы на Медовый Спас