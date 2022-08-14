RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медовий Спас - вже сьогодні: що заборонено робити на Маковія, традиції та прикмети

Колаж РБК-Україна: 14 серпня 2022 свято Медовий Спас або Маковій
Автор: Володимир Костирін

14 квітня християни відзначають велике свято перший Медовий Спас, який також називають Спас на воді, Мокрий Спас, Макотрус, або Маковія - на честь Семи святих мучеників братів Маккавеїв, які в II столітті до нашої ери віддали свої життя за віру, і були страчені за наказом сирійського царя Антіоха Епіфана.

Православна назва свята - Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, і з цієї дати, 14 серпня, починається Успенський піст, який триває по 27 серпня.

Які традиції святкування Маковія, що віруючі обов'язково повинні зробити, і що строго заборонено в цей день - читайте в матеріалі нижче.

Історія свята і традиції. Чому Медовий Спас називають Маковій

Християни в цю дату вшановують пам'ять про візантійську святиню - частину Животворящого Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Спаситель. Свято встановили в IX столітті в Константинополі, оскільки саме тут зберігалася частина цього хреста. Щороку в цей день частину святині приносили в храм Святої Софії та освячували воду для зцілення від хвороб.

Також 14 серпня - день пам'яті старозавітних Макавейських мучеників, які жили в Юдеї (Ізраїль). У той час Антіох Епіфан проводив жорстку еллінізацію населення. Брати не бажали поклонятися чужим язичницьким ідолам, і розпочали повстання. Ім'ям найактивнішого учасника опору Юди Макавея (макавей від арамейського - "молот") і було названо їх повстання.

Зображення Юди Макавея на картині Livro do Armeiro-Mor 1509 року (фото:Lisboa: Academia Portuguesa da história. Litogr. Nacional)

Ось і вийшло, що ім'я Макавея пізніше було адаптовано на землях України як Маковій. До речі, згідно з народною традицією, напередодні свята потрібно приготувати особливі букети-обереги маковійчики, що складаються з багатьох рослин - м'яти, чебрецю, календули. Кожне - має своє, властиве лише йому "магічне" значення. Всі рослини разом з декількома головками маку заведено освячувати в церкві.

Букет на свято Маковія (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)

А ось назва Медовий Спас у свята пояснюється тим, що в цей час в серпні настає період збору меду з вуликів. Для тих, у кого є своя пасіка необхідно освятити вулики для кращого врожаю в наступному році.

Що потрібно зробити на Медовий Спас

  • Віруючі відвідують храми, де освячують мед нового врожаю, мак, воду і букети маковійчики. При цьому мед заведено залишати в церкві, а квіти і головки маку несуть додому і кладуть за образами, зберігають до весни, після чого розсіюють по городу.
  • Вважається, що якщо скупатися у водоймі 14 серпня, то вода додасть більше сил і здоров'я, може зцілити від болячок. Зазначимо, що після цього дня купатися вже заборонялося.
  • Також є така особливість, пов'язана зі сніданком - віруючі вранці не повинні нічого їсти, доки не вип'ють святої води.
  • На Медовий Спас було заведено пекти медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком, а обрядовою їжею є "шуліки", або "ломанці".

Шуліки - паляниця з маком і медом (фото:uk.wikipedia.org)

Що заборонено в це свято

  • Сувора заборона в цю дату пов'язана з прибиранням в оселі та будь-якою іншою важкою роботою по господарству.
  • Також забороняється прати та шити.
  • Як вже говорилося вище, після 14 серпня купатися у водоймах вважалося особливо небезпечною витівкою - забобонні вважали, що після Маковія підвищується ризик захворіти після таких водних процедур, або навіть потонути.
  • На Медовий Спас 14 серпня починається Успенський піст, тому для віруючих в раціоні з'являються обмеження на рибні та м'ясні страви.
  • Сварки та лайка в це свято вважалося вельми поганою прикметою.

Основні прикмети на Медовий Спас

  • Якщо в цю дату перелітні птахи залишають свої гнізда і відлітають на південь, значить ночі тепер будуть холодніші.
  • Якщо відцвітають троянди, то це означає закінчення літа.
  • Якщо в це свято пішов дощ, то наступного літа не буде лісових пожеж.
  • У свято Медовий Спас погода може бути непередбачуваною.

Раніше ми розповідали про те, що треба встигнути до Яблучного і Горіхового Спасу, та що освячувати в храмах.

А також перед цим ми писали, які православні свята відзначатимуться в серпні 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
маковеяМедовый СпасСвята в Україні