Медовий Спас - вже сьогодні: що заборонено робити на Маковія, традиції та прикмети

14 квітня християни відзначають велике свято перший Медовий Спас, який також називають Спас на воді, Мокрий Спас, Макотрус, або Маковія - на честь Семи святих мучеників братів Маккавеїв, які в II столітті до нашої ери віддали свої життя за віру, і були страчені за наказом сирійського царя Антіоха Епіфана.
Православна назва свята - Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, і з цієї дати, 14 серпня, починається Успенський піст, який триває по 27 серпня.
Які традиції святкування Маковія, що віруючі обов'язково повинні зробити, і що строго заборонено в цей день - читайте в матеріалі нижче.
Християни в цю дату вшановують пам'ять про візантійську святиню - частину Животворящого Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Спаситель. Свято встановили в IX столітті в Константинополі, оскільки саме тут зберігалася частина цього хреста. Щороку в цей день частину святині приносили в храм Святої Софії та освячували воду для зцілення від хвороб.
Також 14 серпня - день пам'яті старозавітних Макавейських мучеників, які жили в Юдеї (Ізраїль). У той час Антіох Епіфан проводив жорстку еллінізацію населення. Брати не бажали поклонятися чужим язичницьким ідолам, і розпочали повстання. Ім'ям найактивнішого учасника опору Юди Макавея (макавей від арамейського - "молот") і було названо їх повстання.
Зображення Юди Макавея на картині Livro do Armeiro-Mor 1509 року (фото:Lisboa: Academia Portuguesa da história. Litogr. Nacional)
Ось і вийшло, що ім'я Макавея пізніше було адаптовано на землях України як Маковій. До речі, згідно з народною традицією, напередодні свята потрібно приготувати особливі букети-обереги маковійчики, що складаються з багатьох рослин - м'яти, чебрецю, календули. Кожне - має своє, властиве лише йому "магічне" значення. Всі рослини разом з декількома головками маку заведено освячувати в церкві.
Букет на свято Маковія (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)
А ось назва Медовий Спас у свята пояснюється тим, що в цей час в серпні настає період збору меду з вуликів. Для тих, у кого є своя пасіка необхідно освятити вулики для кращого врожаю в наступному році.
Шуліки - паляниця з маком і медом (фото:uk.wikipedia.org)
Раніше ми розповідали про те, що треба встигнути до Яблучного і Горіхового Спасу, та що освячувати в храмах.
А також перед цим ми писали, які православні свята відзначатимуться в серпні 2022 року.