Медовый Спас 2021: что нужно обязательно сделать до Маковея

Что нужно обязательно успеть сделать до Маковея

С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к Великому. Поэтому важно приготовиться к строгим ограничениям, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.

Накануне праздника пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, коржи. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Накануне нужно обязательно поубирать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя.

Что принято святить на Маковея

В этот день святят воду, мед и мак с нового урожая, овощи и фрукты с нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые вплетают дозревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год.

Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают.

Приметы на Медовый Спас

С первой ложкой освященного меда нужно загадывать желание.

Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг - ночи будут становиться холоднее.

Медовый Спас непредсказуем - погода может быть абсолютно любой. По этому поводу говорят "У первого Спаса всего в запасе".

Что запрещено делать на Маковея