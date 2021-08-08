Медовий Спас 2021: що потрібно обов'язково зробити до Маковія

Що потрібно обов'язково встигнути зробити до Маковія

З 14 серпня починається Успенський піст (він триває до 28-го числа), який за важливістю прирівнюється до великого. Тому важливо приготуватися до суворих обмежень, не переїдати, щоб не було проблем зі здоров'ям.

Напередодні свята бджолярі збирають мед, стільники і 14-го числа несуть їх до церкви для освячення.

На Медовий Спас прийнято пекти медові пряники, коржі. У них можна додавати мак, який якраз дозріває до цього часу.

Напередодні потрібно обов'язково поприбирати в будинку, випрати, так як 14 серпня працювати не можна.

Що заведено святити на Маковея

У цей день святять воду, мед і мак з нового врожаю, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.

Також святять спеціальні букети, в які вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік.

Торішній букет не можна викидати, його спалюють.

Прикмети на Медовий Спас

З першою ложкою освяченого меду потрібно загадувати бажання.

Перелітні птахи залишають свої гнізда і відлітають на південь - ночі будуть ставати холодніше.

Медовий Спас непередбачуваний - погода може бути абсолютно будь-якою. З цього приводу кажуть "У першого Спаса всього в запасі".

Що заборонено робити на Маковія