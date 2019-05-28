Медовый месяц Потапа и Насти: где и за сколько отдыхают молодожены (фото)

Медовый месяц Потап и Настя Каменских решили провести в Турции, а именно - в популярном курортном городе Кемер. Для своего свадебного путешествия звездная пара выбрала один из самых дорогих отелей - Maxx Royal Kemer Resort.

Как пишет "Страна", это пятизвездочный отель класса "люкс" в поселке Кирис уже давно облюбовали украинские знаменитости: певцы, спортсмены и другие селебретиз. Потап и Настя, к слову, отдыхают здесь тоже не первый раз.

Настя Каменских и Потап в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Отель, в котором поселились молодожены, расположен в 42 км от аэропорта в городе Анталья. Помимо основных зданий в комплекс входят также вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.

Пляж представляет собой две песчаные бухты, куда привозят специальный песок, что не нагревается, специально из Мальдив. Площадь минимального номера в отеле составляет около 100 квадратных метров, здесь есть джакузи.

Отель Maxx Royal Kemer Resort, где остановились Потап и Настя (фото: booking.com)

Maxx Royal Kemer Resort - не для тех, кто ищет бюджетный отдых. Ведь в июне сутки проживания на вилле с тремя спальнями обойдутся туристам аж в 3,5 тысяч долларов. Зато здесь - "все включено". Интересно, что в отеле нет привычного для многих шведского стола, но туристам предлагают деликатесные сыры, копчености и морепродукты. Горячие блюда гости отеля заказывают на планшете, и уже через 10 минут будет заказ готов.

Эта гостиница, к слову, пользуется огромной популярностью именно среди пар.

Люкс с видом на море в отеле Maxx Royal Kemer Resort (фото: booking.com)

Отдыхающие из отеля, где остановились Потап и Настя, говорят, что "Потап - самый настоящий инстамуж", так как артист "может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения".

Добавим, что компанию Насте и Потапу в свадебном путешествии составили их подруги Аня Андрийчук-Завгородняя и Людмила Голубицкая.

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских сделала пикантное признание про Потапа и рассказала, от чего она заводится.