Медовий місяць Потапа і Насті: де і за скільки відпочивають молодята (фото)

Потап і Настя зупинилися в одному з найдорожчих готелів Туреччини
Медовий місяць Потап і Настя Каменських вирішили провести в Туреччині, а саме - в популярному курортному місті Кемер. Для своєї весільної подорожі зіркова пара вибрала один з найдорожчих готелів - Maxx Royal Kemer Resort.
Як пише "Страна", це п'ятизірковий готель класу "люкс" в селищі Кіріс вже давно облюбували українські знаменитості: співаки, спортсмени та інші селебрітіз. Потап і Настя, до речі, відпочивають тут теж не вперше.
Настя Каменських і Потап в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)
Готель, в якому оселилися молодята, розташований в 42 км від аеропорту в місті Анталья. Крім основних будівель в комплекс входять також вілли в парковій зоні прямо на узбережжі Середземного моря.
Пляж являє собою дві піщані бухти, куди привозять спеціальний пісок, що не нагрівається, спеціально з Мальдів. Площа мінімального номери в готелі складає близько 100 квадратних метрів, тут є джакузі.
Готель Maxx Royal Kemer Resort, де зупинилися Потап і Настя (фото: booking.com)
Maxx Royal Kemer Resort - не для тих, хто шукає бюджетний відпочинок. Адже у червні доба проживання на віллі з трьома спальнями обійдеться туристам аж до 3,5 тисяч доларів. Зате тут - "все включено". Цікаво, що в готелі немає звичного для багатьох шведського столу, але туристам пропонують делікатесні сири, копченості та морепродукти. Гарячі страви гості готелю замовляють на планшеті, і вже через 10 хвилин буде готове замовлення.
Цей готель, до речі, користується величезною популярністю саме серед пар.
Люкс з видом на море в готелі Maxx Royal Kemer Resort (фото: booking.com)
Відпочиваючі з готелю, де зупинилися Потап і Настя, кажуть, що "Потап - справжнісінький інстачоловік", так як артист "може годинами фотографувати Настю без нервів і роздратування".
Додамо, що компанію Насті і Потапа у весільній подорожі склали їхні подруги Аня Андрійчук-Завгородня та Людмила Голубицька.
Раніше ми писали про те, що Настя Каменських зробила пікантне зізнання про Потапа і розповіла, від чого вона заводиться.