Медовий Спас 2023: що треба встигнути зробити і якою буде нова дата свята

Що означає свято, його традиції

Це "перший" Спас, від якого розпочинається так звана "Спасівка" - піст, який триває два тижні.

Назва свята Маковій походить від братів Маковеїв (Маккавеїв), які прийняли мученицьку смерть за віру. Тому 14-го серпня за церковним календарем святкується День семи мучеників Маковеїв.

Головні народні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим.

Окрім меду святять також букетики, до складу яких зазвичай входять макові голівки, пшениця, чорнобривці та багато інших сезонних квітів.

За звичаєм на Маковія печуть медові пряники, пригощають один одного свіжим медом. У випічку також додають мак.

В деяких регіонах існував цікавий обряд "віяти мак". Господині виходили на город і провівали вже висушений мак від залишків соломи і різного сміття. Зазвичай в цей день дув вітер, тож мак акуратно пересипали з руки в руки, щоб повітрям здуло все зайве. Казали, що такий мак не згіркне при зберіганні і з нього вийдуть смачні пиріжки.

До свята треба встигнути заготувати мед, зібрати букет, закупитися маком, напекти пирогів. Якщо ви плануєте віднести всю цю красу на освячення, дістаньте зі схову кошики і приготуйте гарне, бажано світле вбрання.

Класичний букет на Маковія (фото: instagram com tvorcha_maysternya_olgintina)

Як зміниться дата і коли відзначимо інші Спаси

Помісний Собор ПЦУ який проходив 27 липня ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Дати свят почнуться "зміщуватися" на 13 днів назад вже з нового церковного року, 1 вересня.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.

Нові дати "Трьох Спасів" будуть такими: