Медицинская маска из подручных материалов: видеоинструкция

Швея и врач показали, как можно легко и просто сделать медицинскую маску
С начала карантина в Украине из-за коронавируса цены на медицинские маски в аптеках подскочили в десятки раз. Однако есть люди, которые, наоборот, самостоятельно шьют и раздают маски бесплатно. Более того, учат, как сделать их из подручных средств.
Одна из них - владелица сети ателье Оксана Романенкова. Она отложила моду на потом и принялась за изготовление атрибутов первой необходимости при пандемии COVID-19. Крой маски - простой, ткань - 100% хлопок. При этом, такие маски людям Оксана отдает бесплатно.
Она рассказывает, что даже если у вас нет ни марли, ни достаточного количества лишнего материала на раздачу, у вас всегда найдется простынь из натуральной ткани.
Как сшить медицинскую маску:
А семейный врач Наталья Артеменко показала простую марлевую маску, которой врачи могут пользоваться неоднократно. Однако ныне приобрести и марлю - проблематично.
"Такой маской спокойно можно пользоваться два часа. Если нужно проехать в транспорте, сходить в магазин или посидеть в очереди в поликлинике, - эта маска подойдет точно. Однозначно лучше, чем ничего!" - прокомментировала Артеменко.
Вот так можно сшить медицинскую маску из подручных материалов за 1 минуту
Ранее мы писали о том, что врачи экстренно обратились к украинцам из-за COVID-19.