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Медична маска з підручних матеріалів: відеоінструкція

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 10:55
Медична маска з підручних матеріалів: відеоінструкція
Медичну маску можна зшити з підручних матеріалів (колаж РБК-Україна)

Швачка і лікар показали, як можна легко і просто зробити медичну маску

З початку карантину в Україні через коронавірус ціни на медичні маски в аптеках підскочили в десятки разів. Однак є люди, які, навпаки, самостійно шиють і роздають маски безкоштовно. Більш того, навчають, як зробити їх з підручних засобів.

Одна з них - власниця мережі ательє Оксана Романенкова. Вона відклала моду на потім і взялася за виготовлення атрибутів першої необхідності при пандемії COVID-19. Крій маски - простий, тканина - 100% бавовна. При цьому, такі маски людям Оксана віддає безкоштовно.

Вона розповідає, що навіть якщо у вас немає ні марлі, ні достатньої кількості зайвого матеріалу на роздачу, у вас завжди знайдеться простирадло з натуральної тканини.

Як зшити медичну маску:

  1. Відрізаємо тканину за параметрами 19х36 см. Це стандартні параметри, але ви можете змінити їх під себе або дитину.
  2. Складаємо тканину навпіл і зшиваємо три краях.
  3. Кишеньку, яка вийшла, вивертаємо назовні і шпильками кріпимо три складки. Пришиваємо по краях маски складки.
  4. Останній штрих - резинки. Пришиваємо по краях.

А сімейний лікар Наталія Артеменко показала просту марлеву маску, якою лікарі можуть користуватися неодноразово. Однак нині придбати і марлю - проблематично.

"Такою маскою спокійно можна користуватися дві години. Якщо потрібно проїхати в транспорті, сходити в магазин або посидіти в черзі в поліклініці, - ця маска підійде точно. Однозначно краще, ніж нічого!" - прокоментувала Артеменко.

Ось так можна зшити медичну маску з підручних матеріалів за 1 хвилину

Раніше ми писали про те, що лікарі екстренно звернулися до українців через COVID-19.

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