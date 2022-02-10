Медики заявили о напитке, который надолго снижает сахар в крови: пить нужно ежедневно

Отметим, что сахарный диабет 2 типа – это хроническое состояние, при котором уровень сахара в крови повышается до опасных уровней. Высокий уровень сахара в крови является результатом нарушения выработки инсулина.

Что показало исследование

Ученые рассказали, что исследование было проведено на 110 соответствующих пациентах с сахарным диабетом 2 типа, которые были отобраны и распределены на две группы.

Интервенционной группе давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев. А другая группа получала плацебо.

Специалисты в течение исследования следили за HbA1c (средним уровнем глюкозы в крови).

Ученые обнаружили "значительное" изменение HbA1c и уровня сахара в крови натощак в интервенционной группе.

Исследователи пришли к выводу, что если регулярно употреблять яблочный уксус, то он окажется эффективным в лечении сахарного диабета.

Как объясняют ученые, когда вы потребляете лишние калории и жир, ваше тело создает нежелательное повышение уровня глюкозы в крови.

Симптомы сахарного диабета

Много людей болеют сахарным диабетом 2 типа, даже не подозревая этого.

К основным симптомам относятся: