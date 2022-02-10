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Медики заявили про напій, який надовго знижує цукор у крові: пити потрібно щодня

Автор: Тетяна Самарук

Вчені з'ясували, як знизити високий рівень цукру в крові при діабеті. Фахівці заявили, що стабілізувати його допоможе яблучний оцет.

Цей напій має сильний вплив на рівень цукру в крові, повідомляє Express.

Зазначимо, що цукровий діабет 2 типу – це хронічний стан, при якому рівень цукру в крові підвищується до небезпечних рівнів. Високий рівень цукру в крові є результатом порушення вироблення інсуліну.

Що показало дослідження

Вчені розповіли, що дослідження було проведено на 110 відповідних пацієнтах з цукровим діабетом 2 типу, які були відібрані та розподілені на дві групи.

Інтервенційній групі давали 15 мл яблучного оцету у 200 мл води під час вечері протягом трьох місяців. А інша група отримувала плацебо.

Фахівці протягом дослідження слідкували за HbA1c (середнім рівнем глюкози в крові).

Вчені виявили "значну" зміну HbA1c і рівня цукру в крові натщесерце в інтервенційній групі.

Дослідники прийшли до висновку, що якщо регулярно вживати яблучний оцет, то він виявиться ефективним у лікуванні цукрового діабету.

Як пояснюють вчені, коли ви споживаєте зайві калорії та жир, ваше тіло створює небажане підвищення рівня глюкози в крові.

Симптоми цукрового діабету

Багато людей хворіють на цукровий діабет 2 типу, навіть не підозрюючи цього.

До основних симптомів належать:

  • Мочитесь частіше, ніж зазвичай, особливо вночі;
  • Постійне відчуття спраги;
  • Почуття сильної втоми;
  • Схуднення;
  • Порізи або рани загоюються довше;
  • Затуманений зір.

Раніше ми повідомляли, що ендокринолог назвала симптоми, які вказують на діабет у дітей.

Також ми писали, які симптоми вказують на розвиток небезпечної хвороби.

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