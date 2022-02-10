Медики заявили про напій, який надовго знижує цукор у крові: пити потрібно щодня

Вчені з'ясували, як знизити високий рівень цукру в крові при діабеті. Фахівці заявили, що стабілізувати його допоможе яблучний оцет.
Цей напій має сильний вплив на рівень цукру в крові, повідомляє Express.
Зазначимо, що цукровий діабет 2 типу – це хронічний стан, при якому рівень цукру в крові підвищується до небезпечних рівнів. Високий рівень цукру в крові є результатом порушення вироблення інсуліну.
Вчені розповіли, що дослідження було проведено на 110 відповідних пацієнтах з цукровим діабетом 2 типу, які були відібрані та розподілені на дві групи.
Інтервенційній групі давали 15 мл яблучного оцету у 200 мл води під час вечері протягом трьох місяців. А інша група отримувала плацебо.
Фахівці протягом дослідження слідкували за HbA1c (середнім рівнем глюкози в крові).
Вчені виявили "значну" зміну HbA1c і рівня цукру в крові натщесерце в інтервенційній групі.
Дослідники прийшли до висновку, що якщо регулярно вживати яблучний оцет, то він виявиться ефективним у лікуванні цукрового діабету.
Як пояснюють вчені, коли ви споживаєте зайві калорії та жир, ваше тіло створює небажане підвищення рівня глюкози в крові.
Багато людей хворіють на цукровий діабет 2 типу, навіть не підозрюючи цього.
До основних симптомів належать:
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