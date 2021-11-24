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Медики спасают 17-летнюю украинку с пораженными на 98% легкими: уже 20 дней на ИВЛ

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Ивано-Франковск, Среда 24 ноября 2021 15:55
Медики спасают 17-летнюю украинку с пораженными на 98% легкими: уже 20 дней на ИВЛ В Ивано-Франковске от коронавируса спасают девушку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Ивано-Франковске в больницу попала 17-летняя девушка с пораженными на 98% легкими. Сейчас за ее жизнь борется весь персонал областной детской больницы.

"Суспільному" директор медицинского заведения Тарас Мельник рассказал, что пациентка у которой ранее диагностировали COVID-19, уже 20 дней находится под аппаратом искусственной вентиляции легких и сейчас ее состояние крайне тяжелое

Также медик добавил, что 17-девушка обеспечена всеми необходимыми медикаментами.

"Все внимание к этому ребенку", - сказал Мельник.

Кроме того, сейчас в больнице находятся 12 детей с COVID-19, из них двое — до месяца, четверо — до 4 лет, остальные — старше.

"Сейчас в маленькой реанимации есть ребенок, чтобы его спасти, надо 30 литров кислорода на одну минуту", — говорит медик.

Мельник отметил, что из-за очень большого расхода, кислород в больницу привозят ежедневно.

В больнице для больных коронавирусом подготовили корпус на 90 коек. Как добавил медик, все пациенты обеспечены медикаментами и всем необходимым.

Самые распространенные симптомы коронавируса

Наиболее распространенными симптомами являются головная боль, кашель, лихорадка и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Инкубационный период длится от 2 дней до 2 недель.

Ранее мы сообщали, что во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса.

Также мы писали, что в Украине расширили список препаратов для лечения COVID-19.

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