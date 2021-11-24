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Медики рятують 17-річну українку з ураженими на 98% легенями: вже 20 днів на ШВЛ

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Івано-Франківськ, Середа 24 листопада 2021 15:55
Медики рятують 17-річну українку з ураженими на 98% легенями: вже 20 днів на ШВЛ В Івано-Франківську від коронавірусу рятують дівчину (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Івано-Франківську до лікарні потрапила 17-річна дівчина з ураженими на 98% легенями. Зараз за її життя бореться весь персонал обласної дитячої лікарні.

"Суспільному" директор медичного закладу Тарас Мельник розповів, що пацієнтка в якої раніше діагностували COVID-19, вже 20 днів перебуває під апаратом штучної вентиляції легень і зараз її стан вкрай важкий

Також медик додав, що 17-дівчина забезпечена усіма необхідними медикаментами.

"Вся увага до цієї дитини", — сказав Мельник.

Окрім того, зараз в лікарні перебувають 12 дітей з COVID-19, з них двоє — до місяця, четверо — до 4 років, інші — старші.

"Зараз у маленькій реанімації є дитина, щоб її врятувати, треба 30 літрів кисню на одну хвилину", — каже медик.

Мельник зазначив, що через дуже великий розхід, кисень до лікарні привозять щодня.

У лікарні для хворих на коронавірус підготували корпус на 90 ліжок. Як додав медик, усі пацієнти забезпечені медикаментами та усім необхідним.

Найпоширеніші симптоми коронавірусу

Найпоширенішими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках - діарея або кон'юнктивіт. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.

Раніше ми повідомляли, що у Львові безпритульних вакцинуватимуть від коронавірусу.

Також ми писали, що в Україні розширили список препаратів для лікування COVID-19.

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