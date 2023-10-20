Медики розповіли, яке захворювання у новонароджених лікувати не потрібно

Коли малюк з’являється на світ, в його організмі відбуваються певні перебудови. Зокрема, змінюється тип гемоглобіну і з цими процесами пов’язаний поширений стан - жовтяниця новонароджених.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Бережи себе" у Telegram .

Чи варто батькам панікувати

Медики кажуть, що жовтяниця зустрічається в 60% малюків. Часто через незнання батьки можуть бити на сполох, адже симптоми виглядають страшно - шкіра та склери очей дитини набувають вираженого жовтого кольору.

Однак, варто пам'ятати, що це природний процес адаптації маленького організму до нових умов, окремо від животика мами. Зазвичай жовтяниця проявляється на 3-5 день після народження і минає самостійно за 10 днів.

Тому не варто використовувати засоби й методи, які ви можете почути від знайомих. Зокрема, йдеться про активоване вугілля та агар. Все тому, що ці засоби вважаються неефективними у боротьбі з симптомами жовтяниці.

Також не варто у перші дні життя дитини застосовувати шкірні засоби. Зокрема, у сподіванні зменшити ознаки жовтяниці. Будь-які засоби можуть призвести до сильного подразнення тендітної та неймовірно чутливої шкіри малюка.

Коли жовтяницю потрібно лікувати

Існує і патологічна жовтяниця, яка потребує втручання фахівців. Якщо ознаки жовтяниці з’явились у малюка в першу добу життя та тривають понад три тижні, варто негайно звернутись до лікаря.

До того ж серед тривожних симптомів медики виділяють - темний колір сечі та знебарвлений стілець.

Як проявляється жовтяниця у дорослих

Досить багато факторів можуть спровокувати появу жовтяниці у людини дорослого віку. Це, зокрема: злоякісні або доброякісні новоутворення в печінці, вроджені патології будови жовчних шляхів, потрапляння в організм паразитарних мікроорганізмів, патології жовчного міхура і печінки, ускладнення після операції, наслідки застосування ряду медичних препаратів.

Якщо розглядати загрозу зараження вірусним гепатитом A, в групу ризику можуть увійти родичі або ті, хто мають близький постійний контакт із зараженим вірусом людиною, люди, які мають незахищений статевий контакт з інфікованою людиною.

Люди, що вживають наркотики (особливо внутрішньовенні) також знаходяться в групі ризику.