Медики рассказали, какое заболевание у новорожденных лечить не нужно
Когда ребенок появляется на свет, в его организме происходят определенные перестройки. В частности, меняется тип гемоглобина и с этими процессами связано распространенное состояние - желтуха новорожденных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Бережи себе" в Telegram.
Стоит ли родителям паниковать
Медики говорят, что желтуха встречается у 60% малышей. Часто по незнанию родители могут бить тревогу, ведь симптомы выглядят страшно - кожа и склеры глаз ребенка приобретают выраженный желтый цвет.
Однако следует помнить, что это естественный процесс адаптации маленького организма к новым условиям, отдельно от животика мамы. Обычно желтуха проявляется на 3-5 день после рождения и проходит самостоятельно за 10 дней.
Поэтому не стоит использовать способы и методы, которые вы можете услышать от знакомых. В частности, речь идет об активированном угле и агаре. Все потому, что эти средства считаются неэффективными в борьбе с симптомами желтухи.
Также не следует в первые дни жизни ребенка применять кожные средства. В частности, в надежде уменьшить признаки желтухи. Любые средства могут привести к сильному раздражению хрупкой и невероятно чувствительной кожи малыша.
Когда желтуху нужно лечить
Существует и патологическая желтуха, требующая вмешательства специалистов. Если признаки желтухи появились у малыша в первые сутки жизни и продолжаются более трех недель, следует немедленно обратиться к врачу.
К тому же среди тревожных симптомов медики выделяют - темный цвет мочи и бесцветный стул.
Как проявляется желтуха у взрослых
Много факторов могут спровоцировать появление желтухи у человека взрослого возраста. Это, в частности злокачественные или доброкачественные новообразования в печени, врожденные патологии строения желчных путей, попадание в организм паразитарных микроорганизмов, патологии желчного пузыря и печени, осложнения после операции, последствия применения ряда медицинских препаратов.
Если рассматривать угрозу заражения вирусным гепатитом A, в группу риска могут войти родственники или те, кто имеет близкий постоянный контакт с зараженным вирусом человеком, люди с незащищенным половым контактом с инфицированным человеком.
Люди, употребляющие наркотики (особенно внутривенные), также находятся в группе риска.
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