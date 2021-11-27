Медики развенчали основной миф о замороженных овощах и фруктах

Овощи и фрукты можно замораживать, но есть нюанс

Любой плод начинает терять свои питательные свойства, как только его сорвали. Условный огурец или груша по пищевой ценности "обеднеют", пока дойдут до вашего стола. Но это вполне нормальный процесс и его не нужно бояться.

Сорванные фрукты и овощи используют собственные питательные вещества для поддержания жизнедеятельности. А вот замораживание помогает замедлить этот процесс, поскольку тормозится окисление плода.

В этом случае ключевую роль играет время, а именно, как быстро фрукты и овощи пройдут путь от сбора до морозильной камеры. Соответственно, чем быстрее вы сорвали фрукт и овощ и заморозили его - тем лучше.

Не размораживайте повторно

Отметим, что заморозка замедляет процесс понижения питательности продукта, но скорость, с которой теряется эта питательность, сильно различается у разных овощей и фруктов.

В промышленности процесс замораживания ускорился благодаря современным технологиям. Заводы по переработке находятся недалеко от полей и садов. Соответственно, весь процесс занимает несколько часов.

Овощи и фрукты просто не успевают потерять все полезные свойства. В таком замороженном состоянии плоды могут сохраняться долгое время и не терять полезных веществ. Но тут также есть условие - не размораживать их повторно несколько раз.

В Минздраве отмечают, что, если у вас нет возможности употреблять в пищу свежие органические несезонные овощи и фрукты в течение года, замороженные плоды станут достойной альтернативой и сделают ваш рацион не только разнообразным, но и полезным и сбалансированным.