Медики розвінчали основний міф про заморожені овочі та фрукти

Овочі та фрукти можна заморожувати, але є нюанс

Будь-який плід починає втрачати свої поживні властивості, як тільки його зірвали. Умовний огірок або груша по харчовій цінності "збідніють", поки дійдуть до вашого столу. Але це цілком нормальний процес і його не потрібно боятися.

Зірвані фрукти й овочі використовують власні поживні речовини для підтримки життєдіяльності. А ось заморожування допомагає уповільнити цей процес, оскільки гальмується окислення плода.

У цьому випадку ключову роль відіграє час, а саме, як швидко фрукти та овочі пройдуть шлях від збору до морозильної камери. Відповідно, чим швидше ви зірвали фрукт і овоч і заморозили його - тим краще.

Не розморожуйте повторно

Відзначимо, що заморозка уповільнює процес зниження поживності продукту, але швидкість, з якою втрачається ця поживність, сильно різниться у різних овочів і фруктів.

У промисловості процес заморожування прискорився завдяки сучасним технологіям. Заводи з перероблювання знаходяться недалеко від полів і садів. Відповідно, весь процес займає кілька годин.

Овочі та фрукти просто не встигають втратити всі корисні властивості. В такому замороженому стані плоди можуть зберігатися довгий час і не втрачати корисних речовин. Але тут також є умова - не розморожувати їх повторно кілька разів.

У МОЗ зазначають, що, якщо у вас немає можливості вживати в їжу свіжі органічні несезонні овочі та фрукти протягом року, заморожені плоди стануть гідною альтернативою і зроблять ваш раціон не тільки різноманітним, але і корисним і збалансованим.